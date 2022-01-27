TTB 'Beyaz Nöbet' başlattı: "Eğer sesimiz yankı bulmazsa, sağlık hizmetini durdurma gücümüzün olduğunu bir kez daha hatırlatacağız"

TTB, sağlık çalışanlarının özlük haklarını içeren düzenlemenin Meclis’e getirilmesi için “Beyaz Nöbet” başlattı. TTB çağrıları karşılık bulmadığı takdirde ise 8 Şubat’ta “Beyaz G(ö)rev” eylemi yapacak. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "4 Şubat’a kadar bu nöbeti tüm emek ve meslek örgütleriyle birlikte sürdüreceğiz. Eğer sesimiz yankı bulmazsa son görevimizdir bu. Ondan sonra devam eden günlerde sağlık hizmetini durdurma gücümüzün olduğunu bir kez daha hatırlatacağız" dedi.

Hakları için 15 Aralık’ta greve giden sağlık çalışanları, ikinci kez greve gitmeye hazırlanıyor. Özlük hakları ve sağlıkta şiddetin son bulması gibi taleplerle bugün Türkiye genelinde ‘Beyaz Nöbet’ eylemi başlatan sağlık çalışanları, özlük haklarına ilişkin düzenleme Meclis’e getirilmediği takdirde 8 Şubat’ta greve gideceklerini duyurdu.

TTB Genel Merkezi’nde yapılan açıklamaya CHP ve HDP’den doktor milletvekilleri, SOL Parti temsilcisi, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve sendikalar da destek verdi.

TTB Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı konuşmasında şunları söyledi:

Emek verdiğimiz bu alan ne toplumun sağlık hakkını karşılayabilecek koşullarda ne de bizler emek verenler insanca yaşayabileceğimiz bir ücretle uzun saatlere dayalı köleliği dayatan bir sistemle çalışmak zorunda bırakılıyoruz. Ekim başında her hafta alanımızın ciddi sorunlarını aslında toplumunda sorunlarını ele almaya çalıştık. Bizim kararlığımız 1 Aralık’ta bir karşılık buldu. Bir tasarının olduğunu hep beraber öğrendik. Belli ki izin alınmamıştı. Bir hızla gelen tasarı bir hızla geri çekildi. Tasarı sadece hekimler arasında eşitsizliğe yol açan bir tasarı olsa da bir adımdı. Bu adımı önemsediğimizi de ifade ettik. Hızla çekilen tasarı kayıplara karıştı. 15 Aralık’ta tek günlük uyarı niteliğinde Türkiye’nin dört bir yanında görevlerimizin başındaydık. Ama bir işe yaramadı hala mücadeleye devam ediyoruz.

Bugün Türk Tabipleri Birliği’nde nöbete başlarken Türkiye’nin dört bir yanında da meslektaşlarımız iş yerlerini terk etmiyor. 4 Şubat’a kadar bu nöbeti tüm emek ve meslek örgütleriyle birlikte sürdüreceğiz. Eğer yankı bulmazsa son görevimizdir bu. Ondan sonra devam eden günlerde sağlık hizmetini durdurma gücümüzün olduğunu bir kez daha hatırlatacağız.

TTB Merkez Konsey Üyesi Kazım Doğan Eroğulları şu basın açıklamasını okudu:

Ekim ayından bu yana eylem sürecindeyiz. Ekonomik ve özlük haklarımız her geçen gün gasp ediliyor. Çalışma ortamlarımızda şiddet her geçen gün artıyor. Covid -19 meslek yasası çıkarılmıyor. Aile hekimlerine ceza yöntemi getiriliyor. Emeğimizi oyalama taktiğiyle alay konusu olmaktadır. Unutturma politikası uygulanmaya çalışılıyor. Ülkenin dört bir yanından tabip odası yöneticilerimiz Türk Tabipleri Birliği’ne gelerek nöbet eylemini dönüşümlü olarak devam ettirecektir. 4 Şubat’a kadar tasarının Meclis’e getirilmesi için nöbetteyiz. Tasarının Meclis’e gelmemesi taleplerimizin karşılanmaması halinde 8 Şubat günü g(ö)revde olacağız.

Doktorların eylemine desteğe gelenler de şu açıklamayı yaptı:

“CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: Sağlıkçılar açısından bıçak kemiğe dayanmış durumda. Meclis’e getirdiğiniz yasa eksikti yanlıştı uyardık ama sonunda ‘Biz çalışalım tekrar gelelim’ dediniz. Bütün dosyaları toplayıp götürdünüz. Haftalardır bekliyoruz. ‘Hekimlerin hakkı asla ödenmez’ dediniz, ama hala ödemiyorsunuz. Acil hizmetler dışında hizmetlerin yavaşlatılmasından durdurulmasında grevdeyiz. G(ö)revdeyiz.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu: Hekimlerimizin yaşadığı sorunlara karşı kamuoyunu duyarlılığa davet ediyoruz. Haklarının iade edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Biz Meclis’te elimizden gelen tüm gayretle önemli mesai sarf ediyoruz. Tüm kamuoyunun konuştuğu bir nöbet sonrası doktor Rümeysa Şen’i hiçbirimiz unutmadık. Sağlık alanında yaşanan tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Partimiz olarak TTB’ye tam destek veriyoruz. Hekimin Sağlık Bakanlığı’na giremediği bir dönemdeyiz. Sağlık Bakanı’na da buradan sesleniyorum; bütçe görüşmelerinde adeta çok haklısınız der gibi konuşma sonrasında getirilen bir yasa var. Madem vekiller haklı. Peki bu hal nedir? Niye yanlış sağlık politikalarında ısrar ediyorsunuz?

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik: Üreten bizizi, söz hakkımızı kullanmak istiyoruz. İktidar pandemi döneminde başarı hikayesi yazmaya çalıştı ancak krizler çözülmedi. sağlık örgütlerinin eylemlik sürecinin içindeyiz, destekliyoruz.

Sağlık Hizmeti Sendikası Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım: Bugün geldiğimiz noktada söylediklerimizin hiçbiri kayda alınmadı. Biz de buradan sendikamız olarak bunu tekrar halkımıza ve siyasi iktidara, ifade etmek için eylem ve etkinlik programlarına karar verdik gelecekte oluşabilecek pandemi süreçlerinde pandemi süreçlerinin daha sağlıklı sunulması için bu eylemlere devam edeceğiz.

Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer: Emek bizde güç bizde’ diyen Türkiye’nin dört bir tarafında ekonomik özlük demokratik hakları için nöbete duran tüm hekimleri selamlıyorum. Mücadeleniz mücadelemizdir. İnsanca çalışma koşullarına sahip olmak istediğimiz aydınlık bir ülkeyi hep birlikte kuracağız

Dev Sağlık-İş Sendikası Üyesi Reyhan Karadeli: Yaptığımız işlerin belirlenmesini ve görev tanımlarımızın yapılmasını istiyoruz. Ara dinlenme ve yemek molalarımızın düzenlenmesini istiyoruz. KHK ile getirilen zorunlu emeklilik uygulamasını tayin şartının yerine getirilmesini talep ediyoruz. Taleplerimize olumlu cevap vermezseniz eylemlerimize devam edeceğiz.

CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Dr. Atilla Ilıman: Bir hekim olarak yıllardır ne zaman nöbete gidecek olsam ‘Bugün neyle karşılaşacağız’ diye bir tedirginlik duyarım. Bugüne kadar olduğu gibi sağlık çalışanlarının nöbetlerine eşlik edeceğiz.