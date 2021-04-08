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TTB Başkanı: Filyasyon oranı turkuaz tabloda yazdığı gibi %99,9 ise günlük vaka sayısı 50 binlere ulaşıyor?

08 Nisan 2021 14:55

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs verilerini paylaştığı tabloda filyasyon oranının yüzde 99.9 olarak duyurulduğuna dikkat çekerek, “Filyasyon oranı turkuvaz tabloda yazdığı gibi %99,9 ise günlük vaka sayısı 50 binlere ulaşıyor?” diye sordu.


Fincancı, “Salgın hızla yükseliyor. İlk vakaya ulaşılıp izole ediliyorsa nasıl yeni vaka sayısı 50 binlere ulaşıyor? Bunu anlamak çok olanaklı değil. Aslında bunu bilimsel olarak değerlendirdiğimizde ya filyasyon oranları yüzde 99 olmamalı, ya da vakalar bu hızla yükselmemeli. Eğer siz hastayı ve ilk vakayı izole edebiliyorsanız toplumdan bulaşıcılık ortaya çıkıyor bunu ifade etmek olanaklı değil. O zaman verilen rakamlardaki çarpıtmaların filyasyonda da var olduğunu söylemek gerekiyor.”

Türk Tabipleri BirliğiŞebnem Korur FincancıSağlık BakanlığıKoronavirüs verileringünlük vaka sayısı 50 binlere ulaşıyor

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