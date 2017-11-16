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Trump'ın su içme şekli alay konusu oldu

16 Kasım 2017 16:15

ABD Başkanı Donald Trump, Asya dönüşü basının karşısına geçerek gündemle ilgili önemli soruları yanıtladı. Ancak toplantıya Trump'ın söyledikleri değil, 'garip' su içişi damga vurdu. ABD Başkanı Donald Trump sadece siyasi açıklamalarıyla değil, yaptığı ilginçliklerle de konuşuluyor. En son Asya gezisi dönüşü basının sorularını yanıtlayan Trump'ın su içiş anı sosyal medyada günün konusu oldu. Beyaz Saray'da gerçekleşen konuşmada Trump'ın suyu 'ilginç' içişi alay konusu oldu. Trump, daha önce Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio 'nun seçim kampanyası sırasında su içmesiyle dalga geçip, 'Umarım Rubio bir daha suyu bardaktan içer. Bu daha az negatif bir etki yaratır' demişti. Trump'ın dün verdiği görüntüler uluslarası medyada Rubio'nun intikamı olarak yer buldu.

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