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Trump, Twitter hesabından Müslüman karşıtı videolar paylaştı

30 Kasım 2017 13:30

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından aşırı sağcı İngiliz partisi Britain First'in lideri Jayda Fransen'ın paylaştığı Müslüman karşıtı videoları tekrar tweetledi. Bu video ise Müslümanlardan oluşan bir genç topluluğun, karşılarındaki genci öldüresiye dövdüğü ve yukarıdan attığı iddiası yer alıyor. Görüntülerin nerede çekildiğine dair bir bilgi yer almazken videoların içerikleri doğrulanmış değil. Dutch News'in haberine göre bu video tamamen sahte ve saldırganın göçmen veya Müslüman olmadığı iddia ediliyor.

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