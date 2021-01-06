Trump mitingindeki konuşmacı, "Bu kitlesel bulaş mitingi" diyerek herkesi kucaklaşmaya davet etti

ABD'nin başkenti Washington D.C'de yapılan bir Trump yanlısı mitingde kitleye seslenen bir konuşmacı tüm katılanları birbirine sarılmaya davet etti.

Trump destekçileri Washington D.C'de toplandı. Mitingde kitleye seslenen konuşmacının söyledikleri ise gündem oldu. "Bu kitlesel bulaş mitingi" diyen konuşmacının "Haydi kucaklaşın, kucaklaşın" şeklinde bağırması sosyal medyada çok konuşuldu.

Konuşmacının bu çağrısına uyan Trump destekçilerinin ise birbirlerine sarıldıkları görüldü.