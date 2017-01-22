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Trump karşıtı protestolara, eski Dışişleri Bakanı Kerry köpeğiyle katıldı

22 Ocak 2017 15:30

ABD’de ülke çapında Trump karşıtı yürüyüşlere on binlerce kişi katıldı. ABD'nin başkenti Wahsington'da 100 binlerce gösterici, Kongre binasından Beyaz Saray'a doğru yürüyüşe geçti. Trump karşıtı protestolara ABD eski Dışişleri Bakanı John Kerry'nin de köpeği ile birlikte katıldığı görüldü. Öte yandan dünyanın birçok ülkesinde de yine Trump karşıtı gösteriler yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi devralmasıyla başlayan protestolar bugün de devam etti. Başkent Washington'da sabah erken saatlerde başlayan “Kadın yürüyüşü”ne 100 binlerce kişi katıldı.

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