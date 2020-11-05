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Trump’ın ruhani danışmanı Paula White Cain'den "Melekler gelsin, Trump zafer kazansın" duası

05 Kasım 2020 11:49

ABD Başkanı Donald Trump'ın 17 yıldır ruhani danışmanlığını yapan  Paula White-Cain, ABD Başkanı'nın yeniden seçilmesi için dua ayini düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı’nın yeniden seçilme çabalarını desteklemek için bir dua ayinine liderlik etti. Paula White-Cain, duasında özellikle, "Trump'tan seçimi çalmaya çalışan şeytani konfederasyonları" hedef aldı.

Dinsel törenden görüntüler sosyal medyada geniş çapta yayıldı. Evanjelist isim, Beyaz Saray'ın İnanç ve Fırsat Girişimi'nin başına getirilmiş, bu durumun kilise ile devletin ayrılığına aykırı olduğunu savunanların tepkisiyle karşılanmıştı.

 
 

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ABD Başkanı Donald Trumpabdabd seçimleriTrump'ın ruhani danışmanı  Paula White-Cainabd seçimleriDinsel tören

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