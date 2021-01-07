Trump destekçilerinin girdiği Kongre binasındaki odaların son hali görüntülendi

Donald Trump destekçilerinin protestolar sırasında girdiği Kongre binasındaki odaların son hali görüntülendi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de binlerce Donald Trump yanlısı protestocu, yasama organı Kongre Joe Biden'ın zaferini resmileştirmek üzere toplanmışken oturumun yapıldığı Kapitol Binası'nın etrafını sardı. Binaya giren protestocular, içeride bulunan birçok eşyaya zarar verirken odalara da girdi.

Protestocuların girdiği odaların son halini gösteren videolar, sosyal medyadan paylaşıldı.

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Ne olmuştu?

ABD'nin başkenti Washington DC'de binlerce Donald Trump yanlısı protestocu, Kapitol Binası'nın etrafını sardı. Protestocuların bir bölümü binanın içine girdi.

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, olayları bir kalkışma olarak nitelendirirken, Trump'a canlı yayına çıkıp protestoculara seslenmesi için çağrıda bulundu. Trump ise Twitter üzerinden yayınladığı bir video ile 3 Kasım seçimlerinin büyük bir farkla kazandığını iddia ederek protestoculara "eve dönün" çağrısında bulundu.

Washington'da yerel saatle 18.00 (TSİ 02.00) itibariyle sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi.