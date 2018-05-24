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TRT'nin canlı yayına girdiği sırada Muharrem İnce: Geçen yine TRT'yi eleştiriyorum

24 Mayıs 2018 17:01

24 Haziran'da gidilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında adaylar mitingler devam ediyor. Muhalefet partilerine iktidar kadar yer vermeyen devlet kanalı TRT, bir kez daha CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye Erzincan mitinginde yakalandı. İnce' dün Erzincan mitinginde TRT'nin kendisine yer vermemesini eleştirdi. Kanal tam bu sırada mitinge canlı yayınla bağlandı. İnce o anda 18 Mayıs'ta düzenlediği Kırklareli mitingini hatırlatarak “TRT geçende de yakalandı. Tam benim görüntümü verecek ben de TRT'yi eleştiriyorum. Bir hükümetin medyası var bir de milletin medyası var. Vermeyin, vermezseniz vermeyin. Nasılsa 24 Haziran'da arayacaksınız her gün canlı yayına gel diye” ifadelerini kullandı. TRT geçen hafta da Muharrem İnce'nin Kırklareli bağlanmıştı. TRT'nin bağlandığı anlarda İnce yine TRT'yi eleştiriyordu. İnce'nin o sırada kullandığı ifadeler şöyleydi: "Sözde benim moralimi bozacaklar, geçin bunları siz. Yanlız olan birileri var, birileri şu: Türk medyası dünyada yalnızdır. ABD'de, Avrupa'da… Japonya'dan televizyon kanalı röportaj talep ediyor. Dünyanın dört bir yanından var, TRT'den yok. Ben ödediğim elektrik faturalarında TRT payını haram ediyorum. Siz de haram ediyor musunuz? (Evet sesleri)"

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