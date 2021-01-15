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TRT spikeri futbolun kurallarını yıktı: Mesut Özil zaten Türkiye'ye geldiğinde A Milli Takım'da oynayacak

15 Ocak 2021 09:24

TRT'de Mesut Özil'in Türkiye'ye gelişinin konuşulduğu sırada, Almanya'nın Mesut Özil'i milli takımda oynamaya ikna etmeye çalıştığını söyleyen TRT spor spikeri Cansu Canbaz, "Özil zaten Türkiye'ye geldiğinde, A Milli takımda oynayacak" dedi. 

Canbaz'ın bir futbolcunun herhangi bir milli takımda oynaması için o ülkenin vatandaşı olması gerekliliğini bilmediğini fark eden Erdoğan Arıkan ise "Yok biz oynatamayacağız" diyerek düzeltmede bulundu. 

FIFA yönetmeliğine göre bir futbolcu yalnız A Milli Takım seviyesinde forma giymediği takdirde, vatandaşlığı bulunan başka bir ülkenin formasını giyebilir. Mesut Özil, Alman Milli Takımı formasını 91 kez giydi ve 23 gol kaydetti.

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Mesut ÖzilTRT spor spikeri Cansu CanbazErdoğan ArıkanA Milli takımda oynayacak"

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