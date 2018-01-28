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TRT Haber'den: TSK sivillere bombardıman yapıyor, saldırıyordu!

28 Ocak 2018 21:01

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin'e yönelik olarak düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı dokuzuncu gününde sürerken TRT ekranlarından 'sehven' bir yayın yapıldı. TRT Haber spikeri Tuğba Dalkılıç, canlı yayında iki kez, TSK'nın sivilleri hedef aldığını söyledi. Dalkılıç daha sonra Twitter üzerinden yaptığı hata için özür diledi. Diken'in dikkati çektiği haberde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Afrin'deki Burseya Dağı'nın TSK ve ÖSO güçlerince alınmak üzere olduğunu söylediği sırada yapılan canlı yayında, spiker Tuğba Dalkılıç şunları söyledi: “Muhabirlerimiz çok önemli bilgiler verdi. Mesela az önce Bülent Çulcuoğlu hemen çatışmaların yaşandığı bölgeden dedi ki, ‘TSK, sivillere işte bu noktadan saldırıyordu.'”

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