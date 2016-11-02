TRT ekranında AP Başkanı Martin Schulz’a “çocuk tecavüzcüsü” iması!

Devlet televizyonu TRT’de Hasan Kurtulmuş’un moderatörlüğünü yaptığı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un konuk olduğu programda Avrupa Parlamentosu Başkanı Marin Schulz’a “çocuk tecavüzcüsü” imasında bulunuldu. Programda Martin Schulz'un Türkiye'deki basın özgürlüğü eleştirilerine değinen Yiğit Bulut, "Avrupa'da basın özgürlüğü mü var Martin Schulz. Çok mu özgür basın? O zaman sen bana herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde son 50 yılda Papaz okullarında taciz edilen erkek çocuklarla ilgili bir yazı dizisi yayınlat. Vatikan'a kadar uzanan o zinciri bana bir deşifre et bakalım" dedi. Bunun üzerine Kurtulmuş "Onun da adı geçebilir. O yüzden yaptıramaz” cevabını verdi.