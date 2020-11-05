TRT'de bir KJ hatası daha; soruşturma başlatıldı

Geçtiğimiz Ekim ayında TRT Haber’de yayınlanan Gece Bakışı programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pandemiye yönelik yaptığı açıklamalar sırasında TRT ekranında “Öööööööiiiiiillllll” şeklinde bir KJ yer almasının ardından yeni bir KJ hatası daha yapıldı.

Kanalda yayınlanan Satır Başı programında verilen “Azerbaycan sivillere saldırıyor” ifadesi tepki topladı.

Söz konusu KJ hakkında sorumluğu olan personelin tespiti için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: medyaradar