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Trans kadın Ajda Ender: Yüzüme kezzap atmakla tehdit eden kişinin ifadesi dahi alınmadı, koruma talebim kabul edilmedi

27 Ocak 2020 17:20

Maruz kaldığı ayrımcılık ve şiddete ilişkin açıklama yapan trans kadın Ajda Ender, tüm başvurularına rağmen şikâyetçi olduğu kişinin ifadesinin dahi alınmadığını, koruma talebinin kabul edilmediğini söyledi. 
 
İstanbul-Şişli ilçesinde yaşayan Ender, maruz kaldığı ayrımcılık ve şiddete ilişkin İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi. 
 
Yaşadıklarını anlatan Ajda Ender, yaşadığı apartmanda komşuları tarafından darp edildiğini, şiddete uğradığını ve sürekli olarak evine erkeklerin geldiğine yönelik söylemlere ve iftiralara maruz kaldığını söyledi. Ender, " Sırf trans kadın olduğum için kapıma saldırdılar, kapımda bıçak izleri var. Apartmanda beni sürekli olarak dövdüler" dedi. Ender, kendisini sosyal ve ekonomik olarak sindirmek istediklerini ve intihara sürüklemeye çalıştıklarını belirtti.
 
Ender, kadına karşı işlenen suçlar bürosunun kendisini iki hafta önce aradığını ve yardım etmek istediklerini beyan ettiklerin ifade etti.
 
Ender, "Çünkü sosyal medyada da sıkıştırdıkları için, bana halk sahip çıktığı için köşeye sıkışan emniyet beni hep gece yarısı arıyor ve ifade için çağırıyor" dedi. 'Can güvenliği olmadığı için emniyete gece yarısı gitmek istemediğini' söyleyen Ender, "Beni evime götürüp ifademi evimde de alabilirler, bunu yapabiliyorlarmış, ama yapmıyorlar. Bu olaydan sonra Kadına karşı işlenen suçlar bürosu beni bir daha aramadı" diye belirtti. 
 
Ender, Temmuz ayından bu yana şikayetçi olduğu ve kendisini yüzüne kezzap atmakla tehdit eden N.D.'nin ifadeye çağrılmadığını söyledi. Şiddet ve tehditten dolayı evine gidemediğini belirten Ender, adli makamlardan koruma talep ettiğini ancak kabul edilmediğini ifade etti. 
 
 
(Mezopotamya Ajansı) 
 

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