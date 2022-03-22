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Traktörü ile 'drift' yaparken canından oluyordu

22 Mart 2022 08:26

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, karla kaplı yolda ‘drift’ yapmak istediği esnada kontrolden çıkan traktörün uçuruma yuvarlandığı anlar, yürekleri ağza getirdi. Sürücü, traktörün üzerinden atlayarak son anda kurtuldu.

Olay, Hendek ilçesi Bakacak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, traktörü ile karlı kaplı yolda ‘drift’ yapmak istedi. Bu esnada kontrolden çıkan traktör, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Sürücü ise uçuruma yuvarlanan traktörden son anda atlayarak canını kurtardı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; karla kaplı yolda ilerleyen traktörün sürücüsünün kontrolünden çıkması, uçuruma doğru ilerlemesi ve o esnada sürücünün traktör üzerinden atlaması yer aldı.

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