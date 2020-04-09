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Traktörleri birbirine bağlayıp güç yarıştırdılar

09 Nisan 2020 13:37

Denizli’de motor güçleri aynı olan traktörleri birbirine zincirle bağlayarak ‘hangisinin diğerini çekeceği’ yönünde iddiaya giren gençlerden biri motor güçleri aynı olmasına rağmen tek çekerli traktörü ustalıkla kullanıp çift çekerli traktörü çekmeyi başardı. Gençlerin iddiası ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Denizli’nin Çal ilçesi Hançalar Mahallesi’nde gençler traktörlerin gücünü yarıştırmak için iddiaya girdi. Mahallede tek çeker traktörün çift çekerli traktörü çekeceği yönünde iddiaya giren iki genç, traktörleri zincirle bağladı. Gençler ardından motor güçleri aynı olan traktörlerin başına geçerek birbirlerini çekmek için gaza bastı. Tek çekerli traktörün şoförü büyük ustalık sergileyerek fizik kurallarına aykırı bir duruma imza atıp, aynı motor gücündeki çift çekerli traktörü çekmeyi başardı. Gençlerin iddiaya girdikleri bu anları yansıtan görüntüler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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