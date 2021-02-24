Trafikteki tartışmayı fırsat bilen hırsız, araçtan telefon çaldı

Esenler Tekstilkent’te trafikte yaşanan kavgayı fırsat bilen hırsız, kapısı açık arabadan telefona çalarak kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenler Tekstlikkent’te yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tekstilkentte iki sürücü arasında trafik yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir aracın sürücüsü, kapıyı açık bırakarak aşağıya inip diğer araç sürücüsüne karşılık vermeye başladı. Tam bu sırada kapının açık olduğunu gören fırsatçı hırsız, hızlı bir şekilde araç içerisinde telefonu çalarak olay yerinden kaçtı. Tartışmanın sonrasında aracına binen sürücü telefonun olmadığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Telefonun çalındığını anlayan sürücü, durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerinde güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Fırsatçı hırsızın telefonu çaldığı anlar kamerada

Sürücüler arasındaki tartışmayı fırsat bilen hırsızın kapısı açık araçtan telefonu çaldığı o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücüler arasında tartışma çıktığı ve hırsızın kapısı açık araçtan telefonu alarak hızla uzaklaştığı görülüyor.