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Trafikte de erkek şiddeti | Tartıştığı 3 kadını sopayla dövdü!

02 Mayıs 2020 10:58

Mersin'de trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla darp eden bir kişi, cep telefonuyla görüntülendi. Yolun ortasında arabadan inen ve 3 kadına sopayla döven aşhıs, olayın ardından yanındaki kadınla birlikte bölgeden uzaklaştı.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 gün önce Mersin'in merkez Mezitli ilçesi 2. Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Gündüz saatlerinde trafikte seyreden 2 aracın içinde bulunanlar, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Yolun ortasında duran 2 arabadan inen 4 kadın tartışmaya devam etti. Daha sonra arabalardan birinde olan erkek şahıs sopayı alarak, 3 kadına vurmaya başladı. Çevredekilerin tepki göstermesi ve araya girmesiyle kadınlara vurmayı bırakan şahıs, daha sonra yanındaki kadını da alarak arabaya binip, bölgeden uzaklaştı.

Darp edilen kadınların hastaneye gittiği ve şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.(İHA)

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