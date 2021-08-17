T24 LogoT24 Logo
Haberler

Trafikte makas atan motosiklet sürücüsü otomobile böyle çarptı

17 Ağustos 2021 10:34

Bursa'da makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsü, önünde seyreden otomobile çarparak takla attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı Caddesi Kültürpark Metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. Yoğun trafikte makas atarak ilerleyen motosikletli sürücü, en sol şeritten hatalı sollama yaparak en sağ şeride geçti. Bu sırada önünde seyir halinde olan otomobili fark etmeyen sürücü, otomobile arkadan çarptı. Taklalar atan motosiklet sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaralı motosiklet sürücüsünü Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, bu sırada başka bir otomobilin içerisinden tesadüfen video kaydı yapan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

trafikmakaskazamotosiklet

Diğer Videolar

Camiye motosikletle gelip giden Taksim Camisi'nin imamı; "Kaskı çıkarınca şaşırıyorlar"

Halk otobüsüne orta kapıdan binme tartışması yumruklu saldırıya dönüştü

Altın Portakal Film Festivali | 'Kafes' filminin ekibi T24'te: "Oteli işleten kişiyi gördüğümde 'sen bu filmde varsın' dedim"

CHP'den Erdoğan'a yanıt: CHP, anayasanın ilk dört maddesi konusunda nettir; bu maddeler değişmez, değiştirilemez

İBB yurdunda kalan Rizeli öğrenciden İmamoğlu’na: İşlerin adil, eşit ve liyakatli yürüdüğüne bizi inandırdığınız için teşekkür ediyorum

Erdoğan: Anayasa’nın ilk dört maddesini değiştirme fikri Kılıçdaroğlu’nun kişisel fikri midir?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24