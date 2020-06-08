Trafikte karpuz yerken hız limitini aştı: "Takipçilerimin gazına geldim"

Kucağına aldığı karpuzu yerken minibüs kullanan ve bunu sosyal medya hesabında yayınlayan Batuhan Dura, polis tarafından gözaltına alındı. Para cezası kesilen ve ehliyetine el konulan Dura, "Takipçilerimden daha çok istek gelince daha çok gaza geldim, pişmanım" dedi.

İstanbul'da makas atarak ilerleyen ve hız kurallarını ihlal eden Batuhan Dura, kucağına aldığı karpuzu yerken minibüs kullandığı anları sosyal medyada yayınladı. Paylaşılan görüntülerin ardından sürücüye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 1360 lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

‘Devletimiz sağ olsun ama karpuz da çok lezzetliydi’

Batuhan Dura, "Devletin kestiği parmak kanamaz, devletimiz sağ olsun. Ama işin açıkçası karpuz da çok lezzetliydi. Ben öncelikle trafikte hiçbir ihlal yapmadım. Kilometremi sabitlemiştim. 78 km hızla gidiyordum, evet en sol şeritteydim. Bunu ihlal ettim, kabul ediyorum. Bunun cezasını ben ödedim. Bununla alakalı da herkesten özür diliyorum. Tekrarlamamayı değil de daha trafiksiz bir alanda çekim yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

‘Her şey bir video ile başladı’

Dura, şöyle devam etti:

“Her şey bir video ile başladı. Videoyu attıktan sonra takipçilerimden sürekli akın akın ağabey devamını istiyoruz. Bunu neyle çekiyorsun diye merak edilince ben de bu merak aydınlansın istedim kafama koydum kamerayı. Çekimleri yaptıkça takipçim daha çok arttı. Takipçilerimden daha çok istek gelince ben daha çok gaza geldim. En sonunda emniyet mensupları tarafından cezai işlem uygulandı. Sabah kalktığımda kapımda polis arabaları beni bekliyordu. Pişmanım bundan sonra daha dikkatli olacağım."

Ne olmuştu?

İstanbul'da çeşitli zamanlarda D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda çektiği videolarda hız kurallarını ihlal eden ve daha sonra polis tarafından gözaltına alınan Batuhan Dura, kucağına aldığı karpuzu yerken minibüs kullandı. Hem kendi hem diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü hız sınırlarını da aşarak 100 kilometre hız limiti olan otoyolda 176 kilometre hız yaptı. Çektiği çok sayıdaki makas videolarını sosyal medya hesaplarında yayınlayan sürücü dün yaptığı canlı yayında bir sonraki tehlikeli videosunu anlatarak takipçilerinden beğeni istedi.

Dura yaptığı paylaşımlardan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Dura'ya trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 1360 lira para cezası kesildi ve ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.