T24 LogoT24 Logo
Haberler

Trafikte karpuz yerken hız limitini aştı: "Takipçilerimin gazına geldim"

08 Haziran 2020 15:44

Kucağına aldığı karpuzu yerken minibüs kullanan ve bunu sosyal medya hesabında yayınlayan Batuhan Dura, polis tarafından gözaltına alındı. Para cezası kesilen ve ehliyetine el konulan Dura, "Takipçilerimden daha çok istek gelince daha çok gaza geldim, pişmanım" dedi.

İstanbul'da makas atarak ilerleyen ve hız kurallarını ihlal eden Batuhan Dura, kucağına aldığı karpuzu yerken minibüs kullandığı anları sosyal medyada yayınladı. Paylaşılan görüntülerin ardından sürücüye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 1360 lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

‘Devletimiz sağ olsun ama karpuz da çok lezzetliydi’

Batuhan Dura, "Devletin kestiği parmak kanamaz, devletimiz sağ olsun. Ama işin açıkçası karpuz da çok lezzetliydi. Ben öncelikle trafikte hiçbir ihlal yapmadım. Kilometremi sabitlemiştim. 78 km hızla gidiyordum, evet en sol şeritteydim. Bunu ihlal ettim, kabul ediyorum. Bunun cezasını ben ödedim. Bununla alakalı da herkesten özür diliyorum. Tekrarlamamayı değil de daha trafiksiz bir alanda çekim yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

‘Her şey bir video ile başladı’

Dura, şöyle devam etti:

“Her şey bir video ile başladı. Videoyu attıktan sonra takipçilerimden sürekli akın akın ağabey devamını istiyoruz. Bunu neyle çekiyorsun diye merak edilince ben de bu merak aydınlansın istedim kafama koydum kamerayı. Çekimleri yaptıkça takipçim daha çok arttı. Takipçilerimden daha çok istek gelince ben daha çok gaza geldim. En sonunda emniyet mensupları tarafından cezai işlem uygulandı. Sabah kalktığımda kapımda polis arabaları beni bekliyordu. Pişmanım bundan sonra daha dikkatli olacağım."

Ne olmuştu?

İstanbul'da çeşitli zamanlarda D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda çektiği videolarda hız kurallarını ihlal eden ve daha sonra polis tarafından gözaltına alınan Batuhan Dura, kucağına aldığı karpuzu yerken minibüs kullandı. Hem kendi hem diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü hız sınırlarını da aşarak 100 kilometre hız limiti olan otoyolda 176 kilometre hız yaptı. Çektiği çok sayıdaki makas videolarını sosyal medya hesaplarında yayınlayan sürücü dün yaptığı canlı yayında bir sonraki tehlikeli videosunu anlatarak takipçilerinden beğeni istedi.

Dura yaptığı paylaşımlardan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Dura'ya trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 1360 lira para cezası kesildi ve ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.

ETİKETLER

habervidoekarpuzistanbulihlalhız kuralıcezabatuhan dura

Diğer Videolar

Polis bariyerini yıkan kalabalık Ayasofya Camii'ne doğru koştu

AKP Grup Başkanvekili'nin Lozan itirazı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine takıldı

Vatandaşlar ve satıcılar erken saatte Ayasofya’ya akın etti

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Temmuz 2020

Baro başkanlarından ölüm orucundaki avukatlar Timtik ve Ünsal için çağrı: Meslektaşlarımız ölümle karşı karşıya

Polis ve bekçiler seyyar köfteciye şiddet uyguladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

CHP'li Murat Emir: Ankara Resim-Heykel Müzesi’nden 61 eser çalındı,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aksaçlılar'dan iktidar ve muhalefete uyarı: Cumhuriyetin teminatı bütün kurumlar, tek...

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık'tan garip çıkış: Mağazalar beni ib.e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tüm mirasını ÇYDD'ye bırakan Seyfi Dursunoğlu'nun ailesinden vasiyet açıklaması...

Kulis: Adalar'daki kriz, Erdoğan ve İmamoğlu arasında sürpriz görüşmeyle çözüldü...

Şeyma Subaşı'dan üstsüz paylaşım!...

Altın tarihi zirvesini yeniledi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

CHP'li Murat Emir: Ankara Resim-Heykel Müzesi’nden 61 eser çalındı,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aksaçlılar'dan iktidar ve muhalefete uyarı: Cumhuriyetin teminatı bütün kurumlar, tek...

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık'tan garip çıkış: Mağazalar beni ib.e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24