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Trafikte birbirlerine sopalarla vurdular

Antalya'da bir kadın ve bir erkek, elinde sopa bulunan başka bir erkekle kavga etti

25 Eylül 2020 10:45

Antalya’da eli sopalı bir çiftin, elinde sopa bulunan başka bir erkekle trafik ışıklarında kavga etmesi vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı. 

Olay, dün akşam saatlerinde Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Ellerindeki sopalarla dakikalarca birbirlerine vuran kişilerin kavgası, ışıkta bekleyen araç sürücülerinin kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan kavga görüntülerinde, bir kadın ve bir erkeğin, elinde sopa bulunan başka bir erkekle kavga ettiği görülüyor. Görüntülerde, eli sopalı çiftin yol kenarında duran bisikleti de taşlayıp, yere atarak zarar verdiği de görüldü. O anları kayda alan bir kadın da, “Kimse gitmiyor. Biri de ‘bak başın yaralanmış’ demiyor. İnanmıyorum” diyerek tepki gösterdi.

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