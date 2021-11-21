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Trafikte araca tutunarak ilerleyen 6 patenci, polisi görünce böyle panik oldu

Polisi peşine takan patenciler polisin sirenli ikazını duyunca panik oldu

21 Kasım 2021 09:22

Antalya’da geçtiğimiz günlerde seyir halindeki otomobillerin arkasından tutunarak trafiği tehlikeye düşüren bir grup patenci genç, polisi peşine taktı. 

Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı Meltem Katlı Kavşağında akşam saatlerinde 6 kişiden oluşan patenci grup seyir halindeki ticari aracın arkasından tutunup yolculuk etti. İçlerinden birinin dengesini kaybederek yoldan geçen diğer araçların altında kalmaları an meselesiyken tutundukları otomobilin sürücüsünün ise dörtlü ikaz lambalarını yakarak yoluna hız kesmeden devam etmesi tehlikeyi artırdı.

Bölgede bulunan ve durumu gören polis otosu patencilerin tutundukları ticari aracın ve patencilerin peşine düştü. Polisi peşine takan patenciler polisin sirenli ikazını duyunca panik oldu. 

O anlar bir başka sürücü tarafından kaydedildi. 

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