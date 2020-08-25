Trafik uygulaması sırasında araçtan inip yol kenarında uyuyan vatandaş uyandırılamadı

Ankara'da alkollü sürücüler, trafik uygulaması yapan polis ekiplerine zor anlar yaşatırken, bir vatandaş ise yol kenarında alkolün de etkisiyle uzun süre uyudu.

Taksi şoförleri ve polis ekipleri, 112 Acil Servis ekipleri gelene kadar alkollü O.K’yı su dökerek uyandırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sağlık ekiplerinin de uyandırma çabaları boşa çıkınca alkollü O.K. sedyeyle ambulansa alınarak Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.