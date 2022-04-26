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Trafik polisini tehdit etti: "Seni aldıracağım, üniformanı çıkar teke tek çıkalım”

Sürücüye hem polise mukavemetten hem de araç sürerken telefonla konuşmaktan işlem yapıldı

26 Nisan 2022 11:26

İstanbul Esenyurt’ta trafik uygulamasında cep telefonu ile konuşuyor diye durdurulup ceza kesilen sürücü deliye döndü. Trafik polisi ile tartışan sürücü, “seni aldıracağım, üniformanı çıkar teke tek çıkalım” diye tehditlerde bulundu. Sürücüye hem polise mukavemetten hem de araç sürerken telefonla konuşmaktan işlem yapıldı.

İddiaya göre, sürücü araç kullanırken telefonla konuştuğu esnada polis ekiplerine yakalandı. Cezai işlem için durdurulan şahıs ile trafik polisi arasında tartışma çıktı.

Ceza işlemleri yapıldığı esnada polis ile tartışmaya giren sürtücü, polis memuru ile kavga etmeye başladı. Hamile eşinin yanında boğazına sarınıldığını iddia eden şahıs, etrafa tehditler savurmaya başladı. Polis memuruna, “Sana saygım yok üzerindeki üniformaya saygım var. Çıkar üniformayı teke tek çıkalım. Seni aldıracağım” diyerek ortalığı birbirine kattı.

Polis memuru ile birbirine giren şahısı çevredeki vatandaşlar ve diğer polisler güçlükle durdurabildi. Şahısa araçla giderken telefonla konuşmak ve polise mukavemetten işlem yapıldı.

İstanbulEsenyurtTrafiktartışmaüniformaceza

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