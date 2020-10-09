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Trafik polisi, motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu!

Sürücü, polisten şikâyetçi oldu

09 Ekim 2020 15:07

Eskişehir'de yol kontrolü yapan polis memuru, hız sınırını aştığı iddia edilen bir motosiklet sürücüsünü, silah çekerek durdurdu. Sürücü 'sağa çekiyorum' dedi. Olay anı ise motosiklet kaskının kamerasına yansıdı. 

Eskişehir'de meydana gelen olayda, iddialara göre Serkan Türk 27 Eylül'de 06 RR 960 plakalı motosikletiyle Çifteler'e doğru giderken hız sınırını aştı. Bu sırada görevli olan polis memuru E.A., Türk'ü silah çekerek durdurdu.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre, motosiklet sürücüsünün olayı kask kamerasıyla kayıt altına aldığı belirtildi. Görüntülerde yolda silahını çekmiş halde duran polis E.A., Türk'ün önünü kesiyor ve motosikleti durduruyor. Daha sonra motosikletin anahtarını da alıyor. Türk, "Ben çekiyorum abi, sıkıntı yok" diyor. 

Polisten şikâyetçi oldu

İdari para cezası kesilen Türk, işkence, nitelikli yağma ve mala zarar verme suçlarından şikâyetçi oldu.

Kaynak: Sözcü

 

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