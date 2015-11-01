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'Trafik magandası' TIR'ın direksiyonunu ayaklarıyla kontrol ederek yola devam etti!

01 Kasım 2015 12:58

Sivas'ta bir sürücünün kullandığı TIR'ın direksiyonunu hareket halindeyken, ayaklarıyla kontrol etmesi görenleri hayrete düşürdü.Olay, sabah saatlerinde Sivas-Erzincan karayolunda meydana geldi. Özel bir şirkete ait sürücüsü öğrenilemeyen 58 TL 440 plakalı TIR, trafikte büyük tehlike oluşturdu. Trafikte ellerini kullanmadan ayakları ile TIR'ın direksiyonunu kullanan sürücü, görenleri şaşkına çevirdi. İki şeritli yolda karşıdan gelen araçlara aldırış etmeden yoluna devam eden sürücü, gazetecilerin görüntü çektiğini fark edince gülümsedi.

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