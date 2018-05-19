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Trafik kazası sonrası levye ve beyzbol sopalı kavga

19 Mayıs 2018 17:50

İstanbul Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasının ardından kazanın tarafları birbirine girdi. Levye ve beyzbol sopasının kullanıldığı kavgada bir kişi yaralandı. İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yüzyıl Mahallesi Matbacılar Caddesi ile Hüseyin Karaaslan Caddesi'nin kesişiminde lüks bir otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından iki araç içinde bulunanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Levye ve beyzbol sopasının kullanıldığı kavgada hafif ticari araç içinde bulunan 2 kişiden biri yaralandı. Lüks araçtakiler daha sonra, diğer aracın camını beyzbol sopasıyla kırdı. Kavganın büyümesinin ardından çevredekiler olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Ancak kavga polisin yanında da devam etti. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, lüks aracın sahibi ve arkadaşlarının, hafif ticari araca saldırması, tekme atması ve dikiz aynasını kırması görülüyor. Polisin müdahalesi sırasında bile kazanın taraflarının birbirine saldırması güvenlik kamerasına yansıyor. Yaralı kişi daha sonra yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Kaza ve kavga nedeniyle aksamalar yaşanan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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trafik kazasılevye ve beyzbol sopalı kavgaistanbulbağcılarpolis

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