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Trabzonsporlu futbolculardan havalimanında kolbastı gösterisi

"Bu gece eğlence var! Havada, karada, her yerde kolbastı! Şampi"

24 Nisan 2022 19:11

Trabzonsporlu futbolcular maçın ardından Trabzon’a dönmek için geldikleri havalimanında kolbastı oynadı. Renkli anlar kameraya yansıdı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'u 3-1 yenen Trabzonspor şampiyonluk için gün sayıyor. Trabzonsporlu futbolcuların kritik galibiyet sonrası havalimanında kolbastı oynadığı anlar kameraya böyle yansıdı.

Trabzonspor'un Twitter hesabından o anlar paylaşılarak "Bu gece eğlence var! Havada, karada, her yerde kolbastı! Şampi" denildi. 

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