Trabzonsporlu futbolculardan havalimanında kolbastı gösterisi

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'u 3-1 yenen Trabzonspor şampiyonluk için gün sayıyor. Trabzonsporlu futbolcuların kritik galibiyet sonrası havalimanında kolbastı oynadığı anlar kameraya böyle yansıdı.

Trabzonspor'un Twitter hesabından o anlar paylaşılarak "Bu gece eğlence var! Havada, karada, her yerde kolbastı! Şampi" denildi.