Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı! Duygulandıran video…

Trabzonspor Kulübü, 2020-2021 sezonu için hazırlanan çubuklu formanın tanıtımını sosyal medya hesaplarından paylaştığı özel bir video ile yaptı. Tanıtımda lösemi ve kas hastalığı nedeniyle yaşamını yatağa bağlı sürdüren Hicran ile babası Alaattin Yıldız'ın hikâyesine yer verildi.

Trabzonspor kulüp çalışanları tarafından hazırlanan videoda, Trabzon’da lösemi ve kas hastalığı nedeniyle yaşamını yatağa bağlı sürdüren Hicran ile babası Alaattin Yıldız’ın hikayesi yer aldı. Videoda, yatağının başucunda adının yazılı olduğu formaya bakarak sevinen 14 yaşındaki kızını mutlu etmek için harekete geçen Yıldız’ın, evinin önünde beyaz bir çarşafın üzerine çubuklu forma çizdiği görüntülerine yer verildi. Duygulandıran video… Baba Yıldız’ın hareket edemeyen kızının yatağından görebildiği tek yer olan odanın tavanına ayna yerleştirdiği, sonrasında da bordo-mavili forma deseni çizdiği çarşafı uyurken üzerine örttüğü görülürken, Hicran’ın, uyandığında üzerindeki forma desenli çarşafı görmesinin ardından yaşadığı mutluluk görüntülere yansıyor.