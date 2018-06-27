T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor sezonu açtı, 3 futbolcu gelmedi!

27 Haziran 2018 16:09

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik heyet ve katılan 20 futbolcu basın mensuplarına görüntü verdi. Ardından tribüne gelerek takıma sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar selamlandı. Bordo mavililer ilk antrenmanda hafif tempolu bir koşu yaptı. Bu arada bordo mavili takımın ilk antrenmanına sezon bitince Almanya´da ameliyat olan ve bu nedenle izin verilen Burak Yılmaz, sezon bittikten sonra milli takım kamplarına giden Yusuf Yazıcı, Juraj Kucka ve Filip Novak ile izinli olan Aytaç Kara katılmadı. Trabzonspor´un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi ise ülkesinin Dünya Kupası kadrosunda yer aldığı için antrenmana katılmadı. Bordo mavililerin ilk antrenmanına ise Rodallega, Sosa ve Esteban izinsiz olarak katılmadı.

ETİKETLER

trabzonsporsezonaçılış

Diğer Videolar

Kadıköy'de "Damat istifa" tezahüratı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Şubat 2020

Doç. Dr. Oytun Erbaş: Koronavirüs baharda etkisini yitirir, aşısı da en erken 5 yılda bulunur, tuzlu su ile gargara yapın

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçakta hayatını kaybeden Koçar ve Gençoğlu son yolculuklarına uğurlandı

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya ve KHK'lı Cemal Yıldırım basın açıklaması sırasında gözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci: Başbuğ FETÖ konusunda uyaran isim; yargılanması...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!...

"'Reis' dizisi reyting kaybediyor; 'İmam'ın oğlu' yükselişte!"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yayından alınan pilot Altan: Trafik, İstanbul Havalimanı'na göre ayarlandığı için...

Dünyada en sık kullanılan soyadları haritası yayımlandı; Türkiye'de birinci değişmedi...

'Bana tecavüz eden kişi videoyu porno sitesine yükledi, yayından kaldırtmam...

"Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybetti...

Pegasus, CNN Türk'e kazayı yorumlayan eski savaş pilotunu işten çıkardı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci: Başbuğ FETÖ konusunda uyaran isim; yargılanması...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!...

"'Reis' dizisi reyting kaybediyor; 'İmam'ın oğlu' yükselişte!"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24