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Spor

Trabzonspor ‘dan 3 Temmuz 2011 paylaşımı: "Mini Cooper’a binerek kaçtılar"

03 Temmuz 2020 08:22

Trabzonspor Kulübü 3 Temmuz 2011 şike süreciyle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından videolu paylaşım yaptı.

Trabzonspor Kulübü 3 Temmuz 2011 şike süreciyle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından videolu paylaşım yaptı. Bordo-mavili kulüp yaptığı paylaşımda, “Konu şike olunca Mini Cooper’a binerek kaçtılar. Futbolcuları ‘sürdükleri tarlalarda’ oynattılar! Güzel oyunumuzun adaletle imtihanına “çift dikiş” attılar. Tiyatronun adını da “kumpas” koydular ”ifadelerine yer vererek #TertemizŞampiyon #SeneHep2011 etiketini kullandı

ETİKETLER

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