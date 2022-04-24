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Trabzonspor’a havalimanında yapılan karşılamada izdiham yaşandı

Basın mensupları ve bazı taraftarların izdihamda sırasında ezildikleri gözlendi

24 Nisan 2022 12:29

Trabzonspor, deplasmanda aldığı Adana Demirspor galibiyetinin ardından Trabzon Havalimanına gelen taraftarlar takımlarını çoşkulu bir şekilde karşılarken, izdiham yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, maçın ardından Adana Şakirpaşa Havalimanı’ndan uçak ile Trabzon’a döndü. Şehre galibiyet ile dönen Bordo-mavili ekibi Trabzon Havalimanı’nda taraftarlar karşıladı. Havalimanı çıkışında toplanan coşkulu kalabalık izdihama yol açarken taraftarların sevgi gösterileri arasında kendilerini bekleyen otobüse güçlükle binen bordo-mavili kafile tezahürat eşliğinde ve meşalelerle havalimanından ayrıldı. Basın mensupları ve bazı taraftarların izdihamda sırasında ezildikleri gözlendi.

TrabzonsporAdana DemirsporHavalimanıizdihamSpor Toto Süper Lig

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