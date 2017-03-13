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Trabzon'da öğrencilere İstiklal Marşı'nı Arapça okuttular

13 Mart 2017 22:20

Trabzon’un Tonya ilçesinde, İstiklal Marşı’nın kabulünün 96. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri nedeniyle düzenlenen törende İstiklal Marşı Arapça okutuldu. Etkinlikte, önce “Okullararası İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’nda birinci olan 17 Şubat Ortaokulu öğrencisi Raife Gücesan, İstiklal Marşı’nı Türkçe okudu ardından, Tonya Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri İstiklal Marşı’nı Arapça olarak okudu. Hoşarlı İlköğretim Okulu tarafından Ali Koç Kültürevi’nde düzenlenen etkinliğe, Tonya Kaymakamı Halit Mengi, Belediye Başkanı Osman Beşel, Garnizon Komutanı Süleyman Yıldır, Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Topan, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katılırken, bazı katılımcılar İstiklal Marşı’nın Arapça okunmasına tepki gösterdi.

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Trabzonİstiklal MarşıArapçaMehmet Akif ErsoyöğrencilerokuttularTonya KaymakamıHalit Mengi

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