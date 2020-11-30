T24 LogoT24 Logo
Haberler

Trabzon'da maske takmayanların yüzünü 'Koronavirüs'e dönüştüren' ekran... İşte o tepkiler

Trabzon'da yapay zekâ tabanlı ekranlar, maskesi olmayanların yüzlerini Koronavirüs'e çeviriyor

30 Kasım 2020 17:50

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs duraklarına yerleştirdiği yapay zekâ tabanlı dijital ekranlar, maskesi olmayanların yüzünü özel bir yazılımla yeni tip Koronavirüs'e çeviriyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin şehirdeki bazı otobüs duraklarına yerleştirdiği dijital ekranlar, durağa gelen yolcuların kamera ile görüntüsünü yansıtıyor.

Maskesi olmayanların yüzlerini Koronavirüs'e çeviren yapay zekâ tabanlı ekranlar, uyararak maske takmaya teşvik ediyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, durağa maskesiz olarak gelen ve dijital ekrana bakanlar, yüzlerindeki Koronavirüs ifadesini görünce şaşırıyor ve maske takıyor.

​Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Koronavirüs salgınının ülkede görüldüğü günden itibaren her alanda yoğun çalışma yaptıklarına işaret ederek, maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesi noktasında çok sayıda bilinçlendirme faaliyeti düzenlediklerini söyledi.

ETİKETLER

trabzonbelediyemaskekoronacoronayüz

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ocak 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EPDK ikinci başkanının konuşmasına izin vermedi: Sen mikrofonu vekilimize ver

Boğaziçili öğrencilerden rektör Bulu’ya Metallica’lı çağrı: Vazgeçmiyoruz, istifa

Ünlü isimler online festivalde sahne aldı

2 yaşındaki çocuğuna trafikte araba kullandırdı

Teknoloji yazarı Füsun Sarp Nebil: WhatsApp'ın hala yanıt vermediği sorular var; güvenilir bulmuyorum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına...

Nur Sürer'den iki yıldır ücretlerini alamayan Kayı İnşaat işçilerine destek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Galatasaray'da kaptan Arda Turan ve futbolcular Ultraslan'ı takipten çıktı...

Prof. Dr. Ceyhan’dan Sinovac aşısı yorumu: Faz 3 sonuçlanmadan açıklanacak...

Kanun gereği görev rütbesi tuğgeneral olan MSÜ Kara Harp Okulu'nun...

Marmara Üniversitesi'nde bölüm başkanı olan profesörün ABD'de çocuk istismarından tutuklandığı...

WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcıları için açıklama: Mesajlarınıza erişmiyoruz ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına...

Nur Sürer'den iki yıldır ücretlerini alamayan Kayı İnşaat işçilerine destek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24