Trabzon Beşikdüzü Belediye Başkanı: Vaat ettim, bu milleti kandırdım, basın yazmıyor

Trabzon'un Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, gazetecilerle bir araya geldi. Bıçakçıoğlu, seçim vaatlerini sorgulamayan yerel basını eleştirerek, şöyle konuştu: "Espri ve şaka ile karışık bir laf ediyorum, bütün basın yazıyor. Yahu ben vaat ettim, bu milleti kandırdım, size şunu bunu yapacağım dedim. Bugün itibarıyla seçime 14 ay kaldı. Bu vaatlerin hiçbirini yapmadım." AKP'li Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti'nce Şalpazarı ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılan gazetecilerle sohbet etti. Kent ve ilçede ilginç çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken ve son günlerde de Köy Enstitüleri'nden kalan yapıların yurt yapımı için yıkımındaki 'ahır' ifadesiyle yoğun tepkilere hedef olan Bıçakçıoğlu, basının hizmetleri ve vaatlerini sorgulamasını istedi.