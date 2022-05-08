Torbacı "Gargamel"e operasyon

Kağıthane Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, düzenledikleri iki ayrı operasyonda “Gargamel” lakaplı uyuşturucu satıcısı ile bir başka torbacıyı yakaladı. Operasyon esnasında polise mukavemet eden iki şüpheli da gözaltına alınırken, yapılan aramalarda satışa hazır 42 parça marihuana ve 353 adet ekstazi hap ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen torbacılar Cemalettin Y. ve Ahmet A., “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polise saldıran Mehmet A. ve Mehmet Ö. ise “görevli memura mukavemet” suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.