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Toptancı hali esnafı: Mazot fiyatları düşmezse indirim olmaz

Esnaf, yaklaşık 40 gündür hal piyasasının durmadan kötüye gittiğini söyledi

25 Aralık 2021 09:47

T24 Ankara/Nilüfer Gülbaş 

Dövizdeki sert düşüşün ardından dikkatler gıda başta olmak üzere son dönemde hızlı bir biçimde artan ürün fiyatlarında indirime gidilip gidilmeyeceğine çevrildi. Ankara Toptancı Hali esnafı ise mazot fiyatlarında indirim yapılmadan meyve ve sebze fiyatlarının düşmeyeceğini, fiyatların bu oranlarda seyretmesi halinde ek maliyetlerin yansımasının da kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Sabah 05.00’te, kamyonların günlük ürünleri indirdiği saatlerde Ankara Toptancı Hali’ndeki esnafla konuştuk.

Esnaf, yaklaşık 40 gündür hal piyasasının durmadan kötüye gittiğini söyledi. Oluşan istikrarsız tablonun fiyatların artmasına yol açtığını anlatan esnaf, bunun en büyük nedeni olarak da mazot fiyatlarını gösterdi. Dövizdeki düşüşe rağmen mazot fiyatlarında indirime gidilmediğini, dövize bağlı artan fiyatların hala aynı oranda kaldığını belirten esnaf, bunun nakliye masrafını büyük oranda arttırdığını, böyle devam etmesi halinde indirim bir yana ek maliyetlerin etiketlere yansımasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Kurgu: Özcan Şahin

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