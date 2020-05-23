Toplumla bağlar neden kopuk; Fazıl Say Türk bestecileriyle ilgili projesini anlattı

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Türk klasik batı müziği piyanisti ve dünyaca ünlü piyano virtüözü Fazıl Say, Türkiye'deki bestecileri toplumla buluşturma amacıyla bir proje üzerinde çalıştığını duyurdu. Türkiye'de besteciler ile toplum arasında bir kopukluk olduğunu ve bunun üzerinde durduğunu ifade eden Say, besteciler ile toplum arasında bir köprü kurmak gerektiğini belirtti.

"Türk besteciler konusu sadece konservatuar ve devlet protokolü müziği olarak kalmamalı. Toplumda yadırganmamalı. Ben bu konu üzerine çok düşündüm. Toplumla besteciler arasındaki kopukluktaki sebepler nelerdir" diyen Say, Türk bestecilerin dünyaya tanıtılması için çalışmalarının kayıt altına alınması ve sosyal medya çalışmaları ile yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Bu konu ile ilgili bir proje üzerinde çalıştığını ifade eden Say, "Bunlar bestecilerden mi kaynaklanıyor yoksa toplumdan mı kaynaklanıyor. İkisinin arasına köprü kuran anlatıcılar gerek diye düşünüyorum. Çünkü hiç bir insan uzak bulduğu müziğe kendini zorlamaz. Ama şöyle bir gerçek de var bir şeyi reddetmeden önce anlamak gerekiyor. Şu da bir gerçek insanlar akşam eve gelip müzik dinlediğinde keşfetmek öğrenmek yerine rahatlamak için dinliyor. Herkes illaki anlamak için çaba sarf edecek diye bir şey beklemiyoruz. Ama ben o konuda neyin niye yapıldığını, bu müziğin Türkiye'den aldığı DNA'sını, 20. YY Avrupa müziklerinden teknik ve estetik olarak aldığı etkileri açıklayarak fayda sağlayacağımızı düşünüyorum. Bu büyük kapsamlı bir proje belki de 50-60 besteciyi kapsayacak" dedi.

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle ertelenen konser ve festivallerin başlama tarihinin hala belirsizliğini koruduğunu bunun salgın tehlikesi tamamen ortadan kalkana kadar devam edeceğini düşündüğünü ifade eden Say, "Eninde sonunda salgın bitecek ve eninde sonunda normal hayat tekrar başlayacak. Tekrar başladığında yepyeni repertuarlarla hiç bilmediğim bestecileri belki programlarıma alacağım. Önümüzdeki yıl 2021'de yani Türk bestecilerine hitap ettiğim kapsamlı bir çalışma dönemim olacak" dedi.