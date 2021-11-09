T24 LogoT24 Logo
Haberler

Topladığı hurda malzemeler ile elektrikli bisiklet yaptı

Elektrikli bisikleti evinde 50 günde tamamladı

09 Kasım 2021 09:32

Afganistan'dan Konya'ya gelen 37 yaşındaki Mustafa Muhammedi, çalışmaya başladığı ahşap atölyesinden arta kalan zamanlarında hurda malzemeler toplayarak kendisine elektrikli bisiklet yaptı. 4 bin liraya mal olan bisikletin tamamlaması 50 gün sürdü.

Evli 2 çocuk babası Mustafa Muhammedi, bir ahşap atölyesinde lazer kesim ustası olarak işe başladı.

Afganistan'da kendi çizip, tasarımını yaptığı güneş enerjisiyle çalışan 2 kişilik aracını geride bırakıp Konya'ya gelmenin üzüntüsüyle  yeniden çizimler yapmaya başladı. Evden işe gidip gelebilmek için kendine bir elektrikli bisiklet tasarlayan Muhammedi hurda malzemeleri toparlayarak, elektrikli bisikleti evinde 50 günde tamamladı.

elektrikli bisikletMustafa Muhammedihurda malzeme ile elektrikli bisiklet

Diğer Videolar

Mustafa Sarıgül masayı yumrukladı; "Güneşi görmek istiyorsan, gölgeden çekileceksin"

Fren yerine gaza basınca iki dükkâna girdi

Kaleyi gezen kadın, definecilerin olduğu çukura düştü

Kırklareli'de sel; "20 senede aldığım bütün eşyalar gitti"

TOGG, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinde devam eden çalışmaları hızlandırılmış haliyle paylaştı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Aralık 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24