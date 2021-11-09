Topladığı hurda malzemeler ile elektrikli bisiklet yaptı

Afganistan'dan Konya'ya gelen 37 yaşındaki Mustafa Muhammedi, çalışmaya başladığı ahşap atölyesinden arta kalan zamanlarında hurda malzemeler toplayarak kendisine elektrikli bisiklet yaptı. 4 bin liraya mal olan bisikletin tamamlaması 50 gün sürdü.

Evli 2 çocuk babası Mustafa Muhammedi, bir ahşap atölyesinde lazer kesim ustası olarak işe başladı.

Afganistan'da kendi çizip, tasarımını yaptığı güneş enerjisiyle çalışan 2 kişilik aracını geride bırakıp Konya'ya gelmenin üzüntüsüyle yeniden çizimler yapmaya başladı. Evden işe gidip gelebilmek için kendine bir elektrikli bisiklet tasarlayan Muhammedi hurda malzemeleri toparlayarak, elektrikli bisikleti evinde 50 günde tamamladı.