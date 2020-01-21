Top toplayıcıdan muzu soymasını isteyen tenisçi Benchetrit tepki topladı: O senin uşağın değil

21 Ocak 2020 13:16
Avustralya Açık (Grand Slam tenis turnuvası) ön eleme turunda mücadele eden Elliot Benchetrit, top toplayıcıdan muz soymasını isteyince tepki topladı.
Dünyanın 229 nolu ismi Elliot Benchetrit, Avustralya Açık’a katılma mücadelesinde Dmitry Popko ile karşı karşıya geldi. Oyunlar arasında sandalyesine oturan Benchetrit, top toplayıcıdan çantasından çıkardığı muzu soymasını istedi.
“İğrenç bir hareket, kabalığın da ötesi”
“İmtiyazlı sürüngen”
“O senin uşağın değil”
“Keşke muzu soyup kendisi yeseydi.”
2018 yılında da tenisçi Fernando Verdasco bir top toplayıcı çocuğu ‘havluyu yeterince hızlı vermediği’ için azarlamış ve büyük tepki çekmişti. Tenisçi, olay sonrasında özür de dilememiş ve sosyal medyayı “çok fazla konuşmakla” suçlamıştı.
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