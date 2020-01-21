Top toplayıcıdan muzu soymasını isteyen tenisçi Benchetrit tepki topladı: O senin uşağın değil

Dünyanın 229 nolu ismi Elliot Benchetrit, Avustralya Açık’a katılma mücadelesinde Dmitry Popko ile karşı karşıya geldi. Oyunlar arasında sandalyesine oturan Benchetrit, top toplayıcıdan çantasından çıkardığı muzu soymasını istedi.

Sözcü Skor'un aktardığına göre top toplayıcı bu talep karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, araya giren baş hakem John Blom 21 yaşındaki oyuncuyu tersleyerek, muzunu kendisinin soyması gerektiğini belirtti. Elliot Benchetrit el ve parmaklarındaki bantları gösterirken, hakem oyuncudan muzu dişiyle açmasını istedi.

Bencentrit rakibini yenip ana turnuvaya katılma hakkı kazandı ama sosyal medyada genç yıldıza tepki vardı: