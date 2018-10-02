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TOMA ile su sıkıp Nergis'i yaralayan polise ceza

02 Ekim 2018 16:48

Bursa'da , 2014 yılı Mart ayında, Berkin Elvan'ın öldürülmesini protesto etmek için yapılan yürüyüşte TOMA'dan sıkılan tazyikli suyun yüzüne isabet etmesiyle düşen üniversite öğrencisi Nergis Ş.'nin (28) yaralanmasına neden olmakla suçlanan polis memuru Süleyman A., tutuksuz yargılandığı davada 'yaralamak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 'kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullandığı' gerekçesiyle cezayı 2 yıl 3 aya çıkardı. Mahkeme, cezayı iyi halden 1 yıl 10 ay 15 güne indirip, temyiz yolu açık olmak koşulu ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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