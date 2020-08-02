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Tolga Çevik sahneyi özlerse...

02 Ağustos 2020 12:27

Oyuncu Tolga Çevik, sahnelere duyduğu özlemi sosyal medya hesabından paylaştığı esprili bir video ile gösterdi.

Karantina dönemini ailesiyle birlikte geçiren ve bu süre zarfında yaptığı esprili paylaşımlarla dikkat çeken Tolga Çevik, hesabından paylaştığı son video ile sahnelere duyduğu özlemi gösterdi.

Videoda sahneye çıkmadan önce hazırlık yapar gibi görünen Çevik’in morali, oğlunun turneye çıkması için daha bir ayının olduğunu söylemesi üzerine bir hayli bozuluyor.

Son bir heyecanla belki bir ihtimal sahneye çıkma tarihinin erkene alınmasını uman Çevik, sonrasında normal rutinine dönüyor ve oğlundan çay isteyerek videoyu kapatıyor.

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