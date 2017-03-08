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Tokatlı kadınlar sorunlarını süpürdü

08 Mart 2017 14:16

Tokat'ta bir grup kadın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla farkındalık yaratmak amacıyla, kadınların sorunlarının yazılı bulunduğu kağıtları şehrin ortasında süpürdü. Kentte gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna ve beraberindeki bir grup kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla ilginç bir çalışmaya imza attı. Kadınlar gününde farkındalık yaratmak için çalışma gerçekleştiren kadınlar, günlük hayatta kadınların yaşadığı sorunları dile getirdi. Cumhuriyet meydanında gelen kadınlar yaşadıkları, 'şiddet', 'tecavüz', 'taciz', 'eşitsizlik', 'çocuk gelin', haksızlık', 'dışlanma' gibi sorunları ayrı ayrı kağıtlara yazıp yere bıraktı. Kadınlar daha sonra yanlarında getirdikleri el süpürgesi ile birlikte bu sorunları süpürerek, dikkat çekti. Bu sırada meydanda yapılan etkinliği çevredeki erkekler dikkatle izledi. Bazı erkekler ise ellerindeki süpürge ile temizlik yaparak etkinliğe destek verdi.

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