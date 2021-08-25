TOGG yolunda 1 yıl önce dökülen asfalt sökülüyor

Bursa Gemlik'te, Türkiye'nin yerli otomobil fabrikası TOGG inşaat sahasının da ulaşımını sağlayan yolda, 1 yıl önce dökülen asfalt sökülüyor.

Bölgede Karayolları Genel Müdürlüğüne ait iş makineleriyle yapılan sökme işleminde, yaklaşık 1 kilometrelik kısmın sökümü tamamlandı. Çalışmanın yapılma nedeni ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmazken, eksik planlamadan dolayı ciddi bir kamu zararı oluştuğu belirtildi. Asfaltın sökülmesinin teknik hatadan mı, yoksa herhangi bir genişletme çalışmasından dolayı mı olduğu konusunda bir bilgiye ulaşılamadı. (İHA)