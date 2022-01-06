T24 LogoT24 Logo
Haberler

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş gözyaşlarına hakim olamadı

"Daha iyisini yapacağız. Oyunun içerisinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik"

06 Ocak 2022 08:55

ABD'de gerçekleşen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2022'de görücüye çıkan TOGG'un CEO’su Gürcan Karakaş, canlı yayında duygularını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Karakaş, TOGG ile ilgili duygularını gözleri dolu dolu anlatırken "Daha iyisini yapacağız. Oyunun içerisinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik" dedi.

ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES'e vizyon otomobiliyle katılan TOGG, yeniliklerini ve ilklerini bir basın toplantısıyla dünya kamuoyuna duyurdu. CEO Gürcan Karakaş, burada yaptığı sunumun ardından katıldığı TRT Haber canlı yayınında muhabirin duygularınız neler sorusuna yanıt verirken gözyaşlarına tutamadı. Karakaş, TOGG'un 3 yıllık serüvenini anlatırken duygusal anlar yaşadı. 

Karakaş, "Daha iyisini yapacağız. Oyunun içerisinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik. Oyunun içerisine dahil olduk ve hızla da ilerliyoruz" dedi.

ToggABDCes 2022Togg CEO'suGürcan Karakaşgözyaşlarını tutamadıTRT Haber

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

CHP'li Çakırözer, Rusya'nın Ukrayna işgalini değerlendirdi: Bu savaş, anahtarın Türkiye'de olduğunu gösterdi

Ukrayna'da Rus askerlerinin pusuya düşürüldüğü anlar kamerada

İlber Ortaylı, Montrö tartışmasını yorumladı: Öyle bir statümüz yok, Montrö'yü kendimiz ihlal etmiş oluruz

Rusya, Kiev'de bir apartmanı füzelerle vurdu, o anlar kameraya yansıdı

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının otobüslerle tahliyesine başlandı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24