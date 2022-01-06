TOGG CEO’su Gürcan Karakaş gözyaşlarına hakim olamadı

ABD'de gerçekleşen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2022'de görücüye çıkan TOGG'un CEO’su Gürcan Karakaş, canlı yayında duygularını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Karakaş, TOGG ile ilgili duygularını gözleri dolu dolu anlatırken "Daha iyisini yapacağız. Oyunun içerisinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik" dedi.

ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES'e vizyon otomobiliyle katılan TOGG, yeniliklerini ve ilklerini bir basın toplantısıyla dünya kamuoyuna duyurdu. CEO Gürcan Karakaş, burada yaptığı sunumun ardından katıldığı TRT Haber canlı yayınında muhabirin duygularınız neler sorusuna yanıt verirken gözyaşlarına tutamadı. Karakaş, TOGG'un 3 yıllık serüvenini anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Karakaş, "Daha iyisini yapacağız. Oyunun içerisinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik. Oyunun içerisine dahil olduk ve hızla da ilerliyoruz" dedi.