TIR lastiklerinden 147 kilo esrar çıktı!

Adana'da şüphe üzerine durdurulan TIR'ın lastiklerinin içine gizlenmiş 147 kilo esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda, rutin kontrol yapan Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Mersin yönüne giden Ramazan Ç. (54) yönetimindeki TIR'ı durdurdu. Narkotik köpeği 'Şans' ile yapılan aramalarda TIR'ın lastiklerine gizlenmiş halde 147 kilo esrar bulundu. Gözaltına alınan TIR sürücüsü Ramazan Ç., esrardan haberinin olmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.