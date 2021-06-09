TİP: Neymiş? Millet açmış, buyurun; gerçekleri Recep Tayyip Erdoğan'dan dinleyin!

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisi AKP’nin grup toplantısında yaptığı konuşmaya ilişkin video yayınladı. Videoya “Buyrun, gerçekleri Recep Tayyip Erdoğan’dan dinleyin!” notu düşüldü.

Erdoğan partisinin bugünkü grup toplantısında "Neymiş millet açmış, Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin" demişti. Erdoğan’ın bu sözlerine ithafen TİP bir video yayınladı. Yayınlanan videoda TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Erdoğan’ın muhalefet yaptığı yıllardaki ekonomi hesabına değiniyor.

Erdoğan, “Kaç para veriyor bu iktidar size? 1170 lira. Bu kardeşinizin bir hesabı var. Bir bardak çay 2 lira, simit 2 lira. Üç tane çocuğu var 5 kişilik bir aile. Çay simit dışında hiçbir şey yemeyeceksiniz. Sadece çay ve simit. 5 kere 4 20 yapar. Ayda 30 gün 1800 lira yapar. Ne veriyor bu iktidar? 1170 lira. Değerli kardeşlerim bu zalim yönetim bu aziz halkımıza bir bardak çay ve simidi bile layık görmüyor. Evin kirasını, elektrik parasını, su parasını kim ödeyecek?” ifadelerini kullanıyor.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan bugünkü grup toplantısında, "Şimdi bakıyorsunuz sözde siyasi parti genel başkanı olarak konuşanlara neymiş millet açmış. Biz ne gerekiyorsa bütün imkânlarımızı seferber ederek yapıyoruz. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Yapılandırmaysa bütün yapılandırmaları yapıyoruz. Nankörlük biliyorsunuz parayla değil, onlar yine nankörlüğe devam ediyor. Milletimizden gayet güzel teşekkürler alıyoruz, bunlar millet aç diyor. Rizeliyim. Trakya'dan bütün şu andaki oradaki üreticilerin çeltik üreticisinin yaklaşımının ne olduğunu da gayet iyi biliyorum. Bundan bihaber olanlar bundan anlamaz ki." dedi.