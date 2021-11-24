TİP'li Barış Atay'dan Gençlik ve Spor Bakanına: Bugün bir öğrenci 3 öğün menemen yese ayda 900 lira eder, sizin verdiğiniz borç 650 lira

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde, bakanlığın politikalarını eleştirerek "İktidara geldiğiniz dönemde üniversitede en ucuz yemek menemendi. Domates biber ve yumurta. Bugün 3 öğün menemen yese bir öğrenci, 30 lira koysa masaya ayda 900 lira eder. Sizin verdiğiniz borç 650 lira. Borç diyorum çünkü sonra üstüne çöküyorsunuz o paranın. 650 lirayı bile faiziyle geri alıyorsunuz o çocuklardan. Yaratmaya çalıştığınız gençlik tam olarak bu" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gençlere "Demokrasi tahammül kültürüdür. Muhalefet elbette eleştirecek. Hayat farklı düşüncelerle zenginleşir. Eleştirmekten çekinmeyin gençler. Sizi cetvelle şablon çizmeye çalışanları elinizin tersiyle itin. Aklınızı kiraya vermeyin. Yaşam şeklinize kimse müdahale edemez. Statükoya teslim olmayın" sözlerini de hatırlatan Atay, "Tanırsınız, İsveç Adalet Bakanı var ismi Abdülhamit Gül" ifadelerini kullandı.

Atay, "Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin onlarcasını sadece rektör atamasını kabul etmedikleri için gözaltına alıp tutuklattınız. Terörist diye yaftaladınız. Kendi aklınızdan örgütler uydurdunuz. Şimdi iki tanesi, Berke ve Perit hala tutuklu. Eleştiri kültürü öyle mi? Bu spor işi, aklınıza eseni yapmanızla gelişmez. Bir gençlik yaratma şansınız da olmaz. Ben bunu sadece sizinle aram iyi değil, sizin yaptığınızı beğenmiyorum diye söylemiyorum. Yanlış yapıyorsunuz" diye konuştu.