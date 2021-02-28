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TİP, işçi Erman'ın sözlerini paylaştı: Hâlâ mı grevimizi şımarıklık olarak görüyorsun?

"Talebimiz insanca yaşanabilecek bir ücret"

28 Şubat 2021 10:06

T24 Video Haber Merkezi

Türkiye İşçi Partisi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Maltepe Belediyesi Mataş şirketine bağlı işçi Erman'ın sözlerini paylaşarak "Belediye işçilerinin grev hakkına saldıranlar, emek düşmanlığı yapanlar temizlik işçisi Erman'a kulak versin. İşçiler insanca yaşamak, emeğinin karşılığını almak istiyor. Hakkını aramak şımarıklık değildir!" diye yazdı. 

"Talebimiz insanca yaşanabilecek bir ücret" diyen işçi Erman da videoda ne kadar aldıklarından, kendilerine verileceği söylenen maaşa kadar süreci anlattı. 

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şubesi, CHP’li Maltepe Belediyesi’yle altı aydır yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 23 Şubat’ta greve başlamıştı. Maltepe Belediyesi'nde işçilerin başlattığı grev nedeniyle çöplerin 5 gündür toplanmadığı ilçede İstanbul Büyükşehir Belediyesi çöpleri topladığını açıklamıştı. 

TIKLAYINIZ - Belediye işçilerinin grevde olduğu Maltepe'de, çöpleri İBB toplamaya başladı

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