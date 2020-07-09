"Orayı iyi temizle pistir" sözleri sonrası Meclis’te gerginlik

"Çoklu baro" teklifinin görüşüldüğü Genel Kurul’da tansiyon yükseldi. Bağımsız milletvekili Ahmet Şık ile AKP’li Bülent Turan arasında tartışma yaşanırken, Şık’a “uyarma” cezası verildi. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da konuşmasında Ahmet Şık'a destek verdi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te yaptığı konuşmada "Tiran"ın anlamını açıklayarak, eski Yunan'da siyasi gücü zorla ele geçiren anlamında kullanıldığı söyledi. Baş, AKP'li vekillere “Bizi atmakla, korkutmakla, sindirmekle susturamazsınız!" sözlerinin ardından Meclis sıralarına dönerken AKP sıralarından sesler yükseldi.

Baş'ın konuşmasının ardından bir AKP'li vekilin kürsüyü temizleyen Meclis çalışanına "Orayı iyi temizle pistir" diye seslenmesi üzerine Genel Kurul’da gerginlik yaşandı.

Tartışmaya dahil olan TİP Hatay Milletvekili Barış Atay AKP'li vekillere "O benim genel başkanım" deyince "Benim genel başkanım mı?" yanıtını aldı. Bunun üzerine AKP'li vekiller Atay'a "Bağırma lan!" diye hitap ettiler. İtişmeler yaşandı.

Olayla ilgili T24'e bilgiler veren Erkan Baş, AKP'li vekilin konuşmasının ardından kendisine yönelik bir Meclis çalışanına "Orayı iyi temizle pistir" dediğini ve tartışmanın bu nedenle çıktığını belirtti.